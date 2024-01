Scolari, famiglie e docenti in festa per la Collodi tutta nuova

Una elementare circondata da un parco stupendo, la Collodi, ma che ormai risultava inadeguata alle nuove normative ed è stata completamente riqualificata dal punto di vista energetico, impiantistico ed anti-sismico. Sabato scorso l’inaugurazione delle opere, "portate a termine nei tempi previsti, con la quasi totalità dei costi finanziati con fondi Pnrr e senza disagi per alunni, genitori ed insegnanti durante l’anno scolastico".

Alla cerimonia erano presenti bambini e genitori, gli insegnanti con la dirigente Savino, la giunta Perucchetti e il capo della segreteria politica della presidenza della Regione, Giammaria Manghi. "Il lavoro delle riqualificazioni sulle scuole – ha dichiarato il primo cittadino – è il frutto di un impegno strategico di più amministrazioni per adeguare gli edifici scolastici a standard di efficienza in linea con le esigenze odierne. Tutte e tre le scuole elementari presenti sul territorio comunale sono state interessate dai lavori e due di esse, Calvino e Collodi, durante questo mandato, per un totale di circa 2 milioni di euro di interventi finanziati da bandi regionali, da Pnrr e da risorse comunali".

Alla Collodi sono già iniziati i lavori, sempre finanziati dal Pnrr per 605mila euro, per realizzare la nuova mensa "adeguata ai bisogni delle tante famiglie che chiedono il tempo prolungato e che libererà gli spazi occupati attualmente per poterli dedicare a laboratori ed altri momenti formativi".

