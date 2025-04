Scolari seduti in cerchio per parlare del tema della pace col sindaco

Tutti in cerchio, nella piazza antistante la chiesa e di fianco alla rocca comunale, a San Martino, per un evento che ha coinvolto in particolare i bambini e i ragazzi delle scuole alla presenza del sindaco Paolo Fuccio, del vice Luisa Ferrari, dei rappresentanti dell’Anpi. Un incontro attorno alla bandiera italiana, per riflettere sul tema della società fondata sulla democrazia, rispetto e pace. "I ragazzi possono iniziare i primi passi del principio fondamentale della pace in famiglia, a scuola, insieme ai loro amici. La politica internazionale può e deve fare molto di più per tenerci fuori dalle guerre", ha dichiarato il sindaco Fuccio.