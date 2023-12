"Scolarizzazione, superare il muro del 60% al nido"

Superare il muro del 60% di scolarizzazione dei bambini in età da asilo nido. Questo l’obiettivo previsto, da parte dell’Istituzione nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Reggio, per il 2024. Andando oltre al 57% attualmente raggiunto. Oltre a questo l’ente cittadino vorrebbe raggiungere il 100% di scolarizzazione nelle scuole dell’Infanzia: oggi attestato al 98% con una crescita dell’11% rispetto a dieci anni fa. La mission per l’anno che verrà è stata enunciata dall’assessore alla Scuola Raffaella Curioni (foto), nella seduta di commissione dedicata al bilancio previsionale dell’Istituzione: "In questi 10 anni – ha affermato la Curioni – abbiamo lavorato per mantenere alta la qualità e l’eccellenza del sistema educativo, che rappresenta un tratto distintivo della città e siamo soddisfatti dei risultati che oggi consegniamo".

In termini di cifre i servizi educativi cittadini dedicati alla fascia 0-6 anni comprendono 91 strutture e accolgono oltre 5.700 bambini. I nidi sono 25, di cui 12 comunali e tre privati, per un totale di 1.769 posti disponibili. Nelle scuole di infanzia invece si parla di quasi 4000 piccoli alunni. Tra atelieristi, cuochi, impiegati amministrativi, collaboratori e pedagogisti l’Istituzione conta a oggi un organico di 643 persone più 343 frutto di incarichi esterni. In 10 annni sono state 245 le assunzioni. Nel bilancio sono previste entrate per 31 milioni, in virtù, in particolare, dei 23 milioni in arrivo dal Comune. Aperto inoltre un bando per reperire altri 34 posti, già dal mese di gennaio 2024, per le sezioni "piccolissimi", a beneficio delle famiglie escluse dal bando precedente. Esclusione che aveva suscitato non poche polemiche.

g. g.