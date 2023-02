Scompare camion per la ghiaia al frantoio

Triplo furto segnalato nelle ultime ore in val d’Enza.

Il primo si è verificato al frantoio a Cornacchia, frazione di San Polo, dove nella notte è sparito un camion per la ghiaia. I ladri ne avevano preso anche un altro, che non sono però riusciti a portare via lasciandolo fuori dai cancelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Gli altri due furti sono, purtroppo, ormai quasi una consuetudine e si sono verificati a Cavriago. Il primo giovedì pomeriggio alle 16 davanti al Cimitero dove un’anziana è stata distratta da un uomo mentre il complice le ha rubato la borsetta con dentro soldi e documenti.

Situazione simile ieri pomeriggio in via Paterlini dove il furto, sempre ad opera di due uomini, è avvenuto rubando una borsa che era rimasta in una macchina parcheggiata.