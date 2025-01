Scomparsa a 70 anni. Cecilia Sandrini, ex dipendente comunale

Vasto cordoglio a Vezzano per la scomparsa di Claudia Sandrini, ex dipendente comunale. Aveva 70 anni. Era molto conosciuta e stimata a Vezzano, il paese dove viveva e aveva lavorato per tanti anni in Comune. Inizialmente ricoprì l’incarico di bibliotecaria e in seguitò operò all’ufficio anagrafe in municipio. Tantissime le persone che nel passato si erano rivolte a lei per le varie necessità per il servizio dell’anagrafe. Un’attività esercitata, fino al suo pensionamento, con grande impegno e responsabilità da parte di Claudia, ricordata per la sua disponibilità e cordialità.

Nel 2019 aveva presentato, in occasione della fiera di San Martino, il suo libro ‘E’ stagione di raccolta-ricordi ritrovati viaggiando nel tempo’. Era stata attiva anche come volontaria al sindacato Spi-Cgil e alla biblioteca Panizzi di Reggio. Claudia era anche componente del coro Mundura di Montalto.

"La passione del canto – ricorda Mariasanta Giaroli – le è stata trasmessa dal papà; sempre fedele e puntuale negli impegni, ha fatto al nostro coro un bellissimo regalo: dal suo libro infatti è stato tratto uno spettacolo che ha esaltato con il canto le intense emozioni della scrittura. L’ultima esibizione a cui ha partecipato è stata la messa della vigilia di Natale del 2023, celebrata a Reggio in cattedrale: è stata per lei motivo di grande orgoglio".

I funerali domani alle 13.45 partendo dalla casa della defunta in via Brodolini 9 a Vezzano per la chiesa parrocchiale dove si formerà il corteo a piedi per il cimitero locale. La salma sarà poi trasferita al cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione. I famigliari chiedono eventuali offerte a favore dell’associazione Valore Aggiunto (Iban IT53G0303266130010000000009).

Matteo Barca