Scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari . La famiglia: "Vogliamo un corpo da poter piangere"

"Siamo contenti di sapere che finalmente, dopo due anni, ci sarà un processo. Vogliamo che Salvatore abbia giustizia ma per noi la cosa più importante sarebbe poterlo piangere: facciamo appello affinchè qualcuno ci indichi dove è stato nascosto il suo corpo. I miei genitori sono anziani e vogliono potergli portare un fiore, altrimenti non troveranno mai pace". Sono queste le parole sofferte di Floriana Legari, sorella dell’imprenditore Salvatore, 54 anni, di cui si è persa ogni traccia dal pomeriggio del 13 luglio di due anni fa. Il cadavere non è mai stato trovato, nonostante ripetute e minuziose ricerche in diverse zone tra Lesignana e Sassuolo e in questi giorni sono state chiuse le indagini.

Il processo si avvicina dunque per l’unico indagato per omicidio e occultamento di cadavere: il 39enne Alex Oliva. Legari aveva effettuato lavori di ristrutturazione presso l’abitazione dell’indagato, a Lesignana, e proprio il giorno della scomparsa la vittima avrebbe dovuto ricevere un compenso di 16mila euro avendo terminato il cantiere. "Non ci parlò mai dell’indagato – spiega la sorella – sapevamo che stava facendo un lavoro grande e da tempo ma a noi non parlava delle persone per cui lavorava. Ora come ora noi tutti attendiamo questo processo e speriamo solo che la coscienza di qualcuno si risvegli e ci faccia ritrovare Salvo. Attendiamo il procedimento, a cui saremo presenti, per parlare di colpevolezza ma se qualcuno, anche con un biglietto anonimo, indicasse dove si trova il suo corpo ci permetterebbe di piangerlo. Vedo i miei genitori consumarsi pian piano. Mia mamma continua a piangere: ha 77 anni e papà 80: vorrebbero solo poterlo salutare".

Secondo la procura il quadro indiziario nei confronti del 39enne è "solido": il giorno della scomparsa dell’imprenditore Oliva avrebbe indossato la maglietta della vittima per poi allontanarsi in direzione Sassuolo proprio al volante del furgone di Legari. Una mossa che però lo avrebbe incastrato oltre ad altri elementi raccolti dai militari. Oliva era stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere un anno e mezzo dopo i fatti: ora per lui inizierà il processo.

Valentina Reggiani