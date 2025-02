Scomparsa la prof Maria Paola Cavalieri

È mancata all’affetto dei suoi cari la prof.ssa Maria Paola Cavalieri ved. Simonetti, deceduta per grave malattia all’età di 77 anni. Ne danno il triste annuncio le figlie Nicoletta e Vezia, i nipoti Alessio e Leonardo, il fratello Giovanni con Marinella e Sara, la cognata Gabriella, il nipote Gabriele, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle ore 10 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in Via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la chiesa della Pieve ove verrà officiata la S. Messa. Al termine della funzione funebre il feretro della defunta Maria Paola proseguirà per l’ara di cremazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.

Maria Paola Cavalieri apparteneva ad una famiglia storica di Castelnovo Monti la cui residenza, nella frazione di Frascaro, era meta di incontri culturali sul piano della storia. La professoressa Maria Paola Cavalieri, laureata in lettere, ha insegnato prima all’Ipsia e poi all’Istituto Catteneo di Castelnovo Monti per tanti anni, fino al raggiungimento della pensione. Era molto apprezzata dai colleghi e soprattutto amata dai suoi studenti che oggi saranno presenti per l’ultimo saluto. Amava insegnare, ma anche a scrivere, era la sua passione.

s. b.