La scomparsa di Legari, Oliva davanti al giudice: è accusato di omicidio

Reggio Emilia, 4 settembre 2025 – Del suo corpo, purtroppo, non vi è traccia e per il momento su questo aspetto aleggia ancora il mistero, seppur gli inquirenti siano certi che sia stato ucciso. Ora per l’unico indagato per l’omicidio dell’imprenditore edile della zona ceramiche Salvatore Legari, ovvero il sassolese Alex Oliva, 39 anni, si aprono le porte del tribunale.

Infatti il giudice Alessandra Sermarini, su richiesta del pm Francesca Graziano ha fissato l’udienza preliminare in camera di consiglio per il prossimo 17 ottobre nei confronti dell’indagato, in carcere con le ipotesi di reato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione.

Oliva, rappresentato dagli avvocati Edoardo Salsi e Luca Andrea Brezigar si è sempre proclamato innocente. Il caso è noto: parliamo dell’imprenditore 54enne di cui si è persa ogni traccia dal pomeriggio del 13 luglio del 2023.

La famiglia dell’uomo e, in particolare, le sorelle da subito avevano escluso l’allontanamento volontario del 54enne. Le indagini condotte dai carabinieri hanno quindi portato a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa dell’uomo all’arresto di Oliva, per il quale Legari aveva effettuato lavori di ristrutturazione presso l’abitazione la sua abitazione di Lesignana.

Infatti, secondo gli accertamenti svolti dai militari, nel corso di un incontro nel cantiere citato, avvenuto tra presunta vittima e indagato tra le 16 e le 17.51 di quel 13 luglio, Legari avrebbe chiesto ad Oliva il pagamento di quanto a lui dovuto per i lavori svolti insieme al socio, quantificando il proprio credito nella cifra di 20/22mila euro.

Essendo insorta una lite in merito all’entità del debito residuo ed alle tempistiche dei restanti pagamenti – secondo l’ipotesi accusatoria – il 39enne avrebbe quindi aggredito violentemente l’imprenditore, causandone la morte.

Successivamente, intorno alle 19.30, per deviare da sé i sospetti, si sarebbe poi allontanato alla guida del furgone bianco di Legari, indossando sopra la propria maglietta a maniche corte la t-shirt nera di Legari, per parcheggiare infine il mezzo a Sassuolo.

Il giudice, tra le persone offese nel procedimento, oltre alla stessa vittima ha indicato la compagna convivente di Legari, i tre figli, residenti a Reggio Emilia e la maggiore in Germania oltre alle sorelle e ai genitori dell’imprenditore.

Il movente, secondo la procura sarebbe da ricercarsi proprio in ‘questioni economiche’. L’ultimo contatto telefonico della vittima risaliva alle 15.48 di quel giorno: quando Legari si trovava presso il cantiere in questione e si stava presumibilmente accingendo ad incontrare l’indagato che, in base a quanto emerso a fronte degli accertamenti dell’Arma, avrebbe anche indotto un elettricista a fornire dichiarazioni non veritiere circa la sostituzione dell’hard disk dell’impianto di videosorveglianza della proprietà, che sarebbe stato presumibilmente sostituito dopo la scomparsa di Legari.

Quelle riprese, con tutta probabilità avrebbero quindi potuto fornire informazioni fondamentali – secondo gli inquirenti – sulla scomparsa dell’uomo.