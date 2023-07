Scomparsi, ricerche in Val d’Enza

Una terza persona è scomparsa dopo essersi allontanata da casa e la si cerca sulle due sponde dell’Enza. Si tratta di Alessandra Ollari, parmigiana di 53 anni (foto in altoð 347.7543561 o me direttamente".

Sembra svanito nel nulla anche il 57enne Luca Ravera, scomparso da Montechiarugolo il 13 giugno (al centro): è stato per l’ultima volta ripreso da telecamere mentre camminava in direzione Sant’IlarioTaneto lungo la via Emilia. Dopo le inutili ricerche delle prime ore tra Monticelli e Basilicagoiano, l’allarme era stato esteso anche al reggiano. Il suo caso è stato illustrato mercoledì sera all’interno dell’ultima puntata del programma di Rai3 Chi l’ha visto?; nell’appello si è anche ricordato che "non ha con sé i suoi farmaci: potrebbe aver perso l’orientamento ed essere in qualche ospedale". La trasmissione ha anche affrontato la scomparsa di Marilena Conti, 69 anni, sparita da Villa Canali il 23 giugno lasciando il cellulare e i documenti a casa (foto sotto). Da allora non è rientrata né ha dato notizie. Le foto segnaletiche dei tre sono state immesse nel database delle persone scomparse e le forze dell’ordine reggiane sono attivamente coinvolte nella raccolta di segnalazioni. Sulla Val d’Enza - Montecchio, Ciano e San Polo in particolare - nei giorni scorsi erano anche stati svolti sorvoli a bassa quota con un elicottero.

Francesca Chilloni