Scomparso a 19 anni, il giallo di Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 6 marzo 2023 – La comunità indiana di Novellara, e non solo, è in forte apprensione per Sarv Jot Singh, studente di 19 anni, con famiglia di origine indiana, che venerdì non è tornato a casa dopo aver detto ai parenti che andava a scuola, a un istituto superiore di Correggio, in cui frequenta l’ultimo anno. Dopo un’intera giornata di attesa, senza ricevere alcuna notizia, il padre e la sorella, che abitano a Novellara, hanno deciso di segnalare la situazione alle forze dell’ordine, avviando anche una ricerca a vasto raggio attraverso la comunità indiana in Italia e non solo. È molto probabile che il giovane si sia allontanato volontariamente.

"Ma fino a quando non avremo certezze sulle sue condizioni di salute non saremo tranquilli", dicono i familiari. Che si tengono anche in contatto con la madre del ragazzo, la quale attualmente è in India. È forte il sospetto che Sarv Jot Singh possa trovarsi all’estero: secondo un accertamento effettuato sulla localizzazione del suo telefonino, il 19enne dovrebbe trovarsi oltre frontiera, forse in Svizzera. Per questo è stata mobilitata anche la comunità indiana in territorio elvetico, per cercare di rintracciare il giovane. In questi giorni il suo telefonino è sempre risultato "non operativo". Ma pare abbia inviato dei messaggi ad alcuni conoscenti, in risposta ad alcune richieste di informazioni.

Sarv Jot Singh è un ragazzo che non ha mai manifestato problemi, perfettamente integrato nel tessuto sociale della cittadina in cui vive, impegnato anche nel volontariato nella Croce Rossa.

I carabinieri sono mobilitati per cercare di rintracciare il giovane, soprattutto per avere la certezza che non si trovi in situazioni di potenziale pericolo.

Anche il sindaco Elena Carletti – che ha già vissuto la ferita del caso Saman – è stata informata dell’accaduto e sta seguendo in modo diretto l’evolversi della vicenda: "Sembra forte l’ipotesi di un allontanamento volontario, per cause che ancora non sono del tutto chiare. Ci teniamo in contatto con le forze dell’ordine e i suoi familiari, con la speranza che la vicenda possa concludersi in modo positivo, al più presto".