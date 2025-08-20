Trovato morto l'uomo scomparso a Reggio Emilia: è stato investito da un treno nella notte

Reggio Emilia, 20 agosto 2025 - E' stato trovato morto a Sant'Ilario l'uomo scomparso a Reggio Emilia , per cui erano state attivate le ricerche. E shref Tufa, 67 anni, è stato investito da un treno merci nella notte, intorno alle 4, a Campegine. E' morto sul colpo. Probabilmente, vagando in stato confusionale, anche a causa della sua malattia (Alzheimer) si è trovato accidentalmente sui binari. Insomma, non si pensa ad un suicidio, ma proprio a un incidente dovuto al fatto che lui si è trovato lì dopo aver vagato. Intervento della questura che poi ha avviato le pratiche per il riconoscimento.

L'uomo si era allontanato ieri dall'area mercatale di piazza della Vittoria senza fare ritorno.

C'era molta preoccupazione per lui viste anche le sue condizioni di salute: “È malato di Alzheimer – aveva scritto l'associazione Penelope Emilia-Romagna – e potrebbe essere in grande pericolo”.