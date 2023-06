Scomparso da una settimana, appello per un 57enne

Scomparso da martedì mattina della scorsa settimana, come assorbito dal nulla. Si sono estese anche alla sponda reggiana del torrente Enza le ricerca di Luca Ravera (foto), 57 anni, uscito dalla sua abitazione di Basilicagoiano (Pr) il 13 giugno alle 11 e per l’ultima volta visto camminare lungo la via Emilia in direzione Sant’Ilario. Lì lo collocano delle riprese effettuate da telecamere di videosorveglianza acquisite dalle forze dell’ordine che sono riuscite a seguire le tracce dell’uomo fino al confine con la nostra provincia. Due giorni dopo qualcuno lo avrebbe visto seduto presso il conad di Monticelli; si pensa fosse lì ad aspettare la corriera.

L’uomo è alto 1,75, ha una corporatura magra e i capelli bianchi, porta gli occhiali da vista. Era vestito con jeans, una felpa rosso bordeaux, scarpe da ginnastica beige. Non è pericoloso e anzi è descritto come "un buono"; ha la necessità urgente di assumere farmaci, che al momento della scomparsa non aveva con sé.Ai drammatici appelli sui social di parenti e amici, si sono unite anche voci istituzionali, tra cui quella di Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo. Chi avesse informazioni è pregato di contattare i Carabinieri al 112. In particolare l’indagine ha come riferimento la caserma di Monticelli Terme, nel Comune di Montechiarugolo.

f.c.