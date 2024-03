Scomparso il fondatore del ristorante ’Al Portone’: Luigi La Carrubba aveva 85 anni

Lutto nel mondo della ristorazione reggiana per la scomparsa di Luigi La Carrubba, 85 anni, fondatore del ristorante Al Portone. Siamo agli inizi degli anni ’70, quando il marchio Al Portone diventa uno dei principali punti di riferimento della ristorazione a livello regionale. La Carrubba assieme alla moglie Paola Prati, una cuoca rinomata, deceduta anni fa, apre il ristorante in piazza Matteo Maria Boiardo, sotto le antiche mura della Rocca dei Boiardo. La gestione del ristorante ‘ Al Portone ‘ da parte della famiglia La Carrubba e Prati continua fino al 1997, quando l’attività viene ceduta e il ristorante si trasferisce nella sede attuale di Piazza Fiume, meglio conosciuta come ‘ Piasa Padèla ‘, dove sorgeva il vecchio ghetto ebraico. Ancora oggi tra gli scandianesi è vivo il ricordo del signor Luigi, descritto come persona molto schiva, riservata ,un po’ burbero, ma uomo di grande cultura con la passione per la politica. Ecco il ricordo dell’ex sindaco Walter Franceschini : "Non potrò mai dimenticare, io che compio gli anni il 4 agosto, quando offrivo il pranzo alle mie segretarie e la signora Paola mi faceva trovare i tortellini di crema fritti, quelli che di solito si fanno per le feste natalizie". La Carrubba era nato il giorno della vigilia di Natale del 1938, abitava a Scandiano nel quartiere della Rocca, vicino all’amico di sempre Viterbo Ciro Burani, noto imprenditore nel settore ceramico. Lascia i figli Vincenza, Claudia e Vincenzo, il genero Corrado e il cognato Paolo. Le esequie di Luigi La Carrubba si terranno in forma strettamente privata e per desiderio della famiglia niente fiori, ma opere di bene.

Gianni Fiaccadori