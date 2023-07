Scomparso il ladro dei monili Così il processo si interrompe

di Alessandra Codeluppi

Se ogni museo ha un fantasma, anche la Galleria Parmeggiani ne conta uno, suo malgrado: questa volta, però, è in carne e ossa e, a quanto pare, sfugge alla giustizia. Lui, Muhammad Faisal, è infatti chiamato a rispondere a processo del furto di cinque preziosi manufatti che facevano parte del patrimonio della sede espositiva, valore totale 100mila euro: ma di lui, non vi è traccia, tanto che risulta irreperibile. Elisabetta Farioli, allora direttrice dei Musei Civici, scoprì il 26 marzo 2014 che erano scomparsi gli oggetti dalle teche e sporse denuncia ai carabinieri. Nel dettaglio, una placca in oro con smalti, una fistola in argento dorato, un medaglione d’oro a forma di quadrifoglio, un medaglione circolare e un frammento di cintura in rame dorato: tutti manufatti realizzati nell’Ottocento e riconducibili alla bottega Marcy, su modelli riferiti a secoli antecedenti. Copie degne degli originali, e di grande valore, tanto che qualcuno li notò e li fece sparire dalle vetrine all’ingresso del museo, forse per piazzarli a estimatori, o per fonderli e guadagnare qualcosa dalla preziosa materia prima, in barba alla pregiata manifattura. I carabinieri avviarono indagini che, nel dicembre 2014, portarono a un primo risultato: fu ritrovato infatti e riconsegnato al museo uno dei pezzi scomparsi, il frammento di cintura formato da quattro pezzi di rame dorato e decorati a smalto. Per un reggiano di 40 anni, nella cui casa fu rinvenuto il monile, scattò la denuncia per ricettazione: fu individuato in prima battuta non come un collezionista o un esperto d’arte, ma come un ‘custode’ per conto di altri. Proprio ieri, in tribunale, si è celebrata l’ennesima udienza a carico di colui che, a seguito delle risultanze investigative, è stato individuato come l’autore del furto : ma di lui, Faisal, di origine pakistana, nessuna traccia. Da quando è iniziato il dibattimento, in corso almeno dal 2019, e di volta in volta rinviato perché erano in corso indagini, lui è sempre risultato irreperibile. l giudice Francesca Piergallini, preso atto della situazione, ieri ha emesso il non doversi procedere per mancata conoscenza da parte dell’imputato del fatto che su di lui pende il processo. Sulla scia della riforma Cartabia, in questi casi il dibattimento viene sospeso e riprenderà nel caso in cui si abbia prova certa che lui sia stato raggiunto dall’informazione sul procedimento. Il Comune si è costituito parte civile: chiede danni patrimoniali per 100mila euro, ma anche non patrimoniali, ravvisati nello stop forzato dell’esposizione dei gioielli al pubblico che visita la galleria, e anche d’immagine, perché a seguito di questa vicenda la proprietà del museo non appare in luce positiva. "Tutto sembrava in ordine - raccontò Farioli dopo la brutta scoperta - ma poi ho notato he mancava qualche pezzo e che le viti erano state smontate: un’operazione non certo facile e veloce". L’allora responsabile aveva indicato il 16 febbraio 2014 come data dell’ultima visita guidata in cui i cinque pezzi erano sicuramente al loro posto. Allora la Galleria risultava dotata di un antifurto attivo negli orari di chiusura, per cui si presume sia avvenuto durante l’apertura.