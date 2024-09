Scomparso l’imprenditore Nardo Peretti

È deceduto all’età di 82 anni il noto imprenditore castelnovese Nardo Peretti, orfano di guerra e cresciuto da piccolo nell’orfanotrofio ma che poi ha saputo emergere e distinguersi nel lavoro, partendo da zero. A dare il triste annuncio della sua scompaesa la moglie Marisa, i figli Lucia, Dino e Luca, la nuora Debby, il genero Giancarlo, i nipoti Cecilia, Beatrice, Samuele e Andrea, il fratello, la sorella, i parenti e gli amici.

I funerali avranno luogo domani in forma strettamente privata per volere dell’estinto. Il caro Nardo Peretti sarà inumato nel cimitero di Felina. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti oggi, domenica, aperto al pubblico dalle ore 7.30 alle 19.30. Questa sera poi, alle 20.30, presso la chiesa di Felina sarà recitato il santo rosario di suffragio al caro defunto, domani i funerali.

La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno al Santo Rosario. Nardo Peretti, orfano di guerra (il padre era infatti morto in Germania) nonostante l’infanzia trascorsa in un orfanotrofio, ha saputo interpretare i cambiamenti in arrivo anche in montagna e, come imprenditore, ha realizzato opere importanti soprattutto negli anni ‘80-’90 del secolo scorso, oggi riconducibili al suo nome e al suo impegno di imprenditore: tra questi, il ristorante Il Rusticone di Castelnovo Monti e il centro commerciale a Felina che ha dato lustro al paese.

Nardo Peretti era molto conosciuto in montagna e stimato da tutti. Era partito dal nulla e oggi viene ricordato da tutti quelli che l’hanno conosciuto come una persona importante che ha dato il suo contributo alla crescita e al miglioramento della vita nei paesi della montagna.

s. b.