Scomparso Stefano Zambelli da Casalgrande, la Prefettura attiva il piano di ricerca

Reggio Emilia, 1 settembre 2025 - La Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse al fine di trovare il 59enne Stefano Zambelli, allontanatosi dalla sua abitazione di Casalgrande, verosimilmente la sera del 26 agosto scorso.

L’uomo – di corporatura esile (pesa circa 60 chili) e alto 1,70 metri, con capelli lunghi fino alle spalle di colore castano scuri e occhi castani – da allora ha fatto perdere le proprie tracce. La denuncia della scomparsa è stata presentata ieri dai familiari ai carabinieri di Casalgrande.

Oggi pomeriggio si è tenuta in Prefettura una riunione presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa, col sindaco del comune di Casalgrande Giuseppe Daviddi e i rappresentanti delle forze dell’ordine oltre ai vigili del fuoco, per esaminare la questione.

È stata prevista la costituzione di un cosiddetto Pca, un posto di comando avanzato, nella sede del comando centrale della polizia locale di Casalgrande per la gestione delle operazioni di ricerca alle quali partecipano, oltre alle forze dell’ordine e i vigili del fuoco con unità cinofile e un elicottero, anche i volontari di protezione civile.

Il prefetto Cocciufa ha lanciato inoltre un appello, “invitando chiunque avesse notizie o incontrasse l’uomo, a contattare immediatamente il comando stazione dei carabinieri di Casalgrande”.