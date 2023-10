Scomparso un 15enne: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Uno studente di 15 anni di Castellarano è scomparso mercoledì: il giovane è stato visto l’ultima volta al terminal di Sassuolo. Grande preoccupazione e apprensione a Castellarano e nei comuni del comprensorio ceramico per Flavio Falcocchio. Il ragazzo frequenta l’istituto scolastico superiore Baggi di Sassuolo. Flavio è alto 185 centimetri, gli occhi sono di colore marrone scuro e i capelli castano scuro. I famigliari hanno informato i carabinieri.

"Non abbiamo più notizie di Flavio da mercoledì – ha detto ieri pomeriggio la mamma Elena –. Verso le 13.30 del 4 ottobre è stato visto al terminal degli autobus di Sassuolo, ma mercoledì non si è recato a scuola. Ho presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Castellarano. Flavio ha spento il suo telefono e non è possibile quindi riuscire a localizzarlo".

Per la madre si tratta di un allontanamento volontario perché "abbiamo trovato – sottolinea la mamma del 15enne – un suo biglietto dove ha annunciato l’intenzione di allontanarsi senza però specificare il luogo dove si trova. Sono preoccupata per quello che è successo a mio figlio: speriamo di ritrovarlo al più presto. Potrebbe trovarsi a casa di qualche amico che ignora questa situazione. Ho immediatamente ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e sostegno".

Intanto la sua famiglia ieri ha lanciato un appello per ritrovare Flavio Falcocchio, pubblicato subito su alcuni gruppi Facebook con le immagini del 15enne scomparso.

ð 331.4145563 o 334.1955708. Il messaggio social è stato subito condiviso da moltissime persone della nostra provincia e non solo.

Matteo Barca