"Sconcerto e rammarico per quanto accaduto In paese non sapevamo nulla di lui"

Il sindaco Francesco Monica, parlando a nome anche dei suoi concittadini, esprime sconcerto e rammarico per la "brutta faccenda" che tocca il suo paese: "Sono stato avvertito dai carabinieri di Reggio del ritrovamento del corpo ma non so altro: i nostri militari e la polizia locale non hanno partecipato alle ricerche".

Il nome di Gaetano Impellizzeri non gli dice nulla, ed anzi chiede a noi qualche informazione in più sul giallo di via Casanova. In paese nessuno conosce gli attuali inquilini della vecchia casa colonica, ma si sa che quel posto – di proprietà di una famiglia castelnovese – è sempre stato abitato da persone, italiani e stranieri, che appena le finanze lo consentivano si trovavamo un altro alloggio. Una casa dove abitava anche Anna Previato, vedova e madre di sei figli, che proprio da uno di loro – Christian Schiavi, di 20 anni – il 7 maggio 2004 venne uccisa a coltellate per pochi soldi, due telefoni cellulari e un orologio. Il matricida, dopo essersi ripulito, per crearsi un alibi andò a bere con gli amici.

f. c.