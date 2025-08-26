Trova uno sconosciuto in cucina: “Aveva aperto il frigorifero, stava facendo uno spuntino”

Reggio Emilia, 27 agosto 2025 – Pensava di aver dimenticato la luce accesa in cucina.

Così la signora – ottantadue anni ben portati, mente lucida e grande prontezza di spirito – ha lasciato per un attimo salotto e tv per andare a spegnere l’interrutore. Sorpresa: in cucina c’era uno sconosciuto intento a mangiare una banana appena prelevata dal frigorifero.

E’ accaduto poche sere in via Vecchi, una strada che collega via Turri a via Emilia all’Ospizio, in un appartamento al primo piano di una palazzina.

A dare notizia dell’incredibile episodio è stato il figlio, Simone R., con un post su Facebook.

La signora, nonostante lo spavento, ha reagito con grande intelligenza. L’uomo, che si era introdotto in cucina dalla finestra, tagliando la zanzariera, doveva essere armato almeno di un coltellino. E così – poiché lo sconosciuto affermava di avere fame – la signora lo ha assecondato con carità cristiana. Gli ha offerto un pezzo di pizza alla cipolla che l’uomo ha masticato non prima di essersi assicurato che la pietanza non contenesse carne di maiale. “Un ladro devoto”, commenta il figlio della signora con sarcasmo. Una situazione surreale.

Dopo lo spuntino, lo sconosciuto è uscito da dove era entrato: dalla finestra della casa della signora. Che a quel punto ha osservato, con spirito evangelico: “Se proprio devi entrare, la prossima volta suona”.

Simone R. il figlio, ha tratto questa lezione: “Viviamo in una strana città, dove l’incolumità del cittadino, in alcuni casi, dipende dal sangue freddo di chi si trova uno sconosciuto in cucina, dal suo fatalismo radicato in millenni di cristianesimo agreste e dalla tipica, magari umile, ma rincuorante, ospitalità marchigiana, la regione natale”.