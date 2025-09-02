Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Commercialista uccisoSuper nonni Incendio 2 mortiVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
Cronaca’Sconta’ la spesa ai genitori. Cassiera finisce nei guai
2 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. ’Sconta’ la spesa ai genitori. Cassiera finisce nei guai

’Sconta’ la spesa ai genitori. Cassiera finisce nei guai

La 26enne avrebbe annullato diversi prodotti dallo scontrino di mamma e papà. La refurtiva è stata recuperata e i tre sono stati denunciati per tentato furto.

La stazione dei carabinieri a Poviglio (foto di repertorio)

La stazione dei carabinieri a Poviglio (foto di repertorio)

Per approfondire:

Al momento di fare il conto alla spesa, una cassiera di 26 anni avrebbe ’scontato’ parte della merce ai genitori-clienti, permettendo loro di pagare solo una minima parte di quanto prelevato dal negozio. Ma alcuni sospetti avuti dal responsabile dell’esercizio commerciale e un controllo degli scontrini effettuato da un operatore della sicurezza, che ha fatto emergere un’anomalia, hanno fatto avviare le indagini dei carabinieri della caserma di Poviglio, i quali alla fine degli accertamenti hanno denunciato la cassiera e i suoi genitori, di 53 e 64 anni di età, tutti per il reato di tentato furto aggravato in concorso. L’intera famiglia è accusata di aver orchestrato un furto, approfittando del ruolo di cassiera della figlia, all’interno del supermercato in questione.

La giovane avrebbe annullato diversi prodotti dallo scontrino, mentre i genitori, durante una apparente normale spesa, avrebbero pagato solo una parte della merce, nascondendo il resto nel carrello, attraverso beni che non erano stati registrati. La refurtiva, composta da un’ottantina di articoli alimentari per un valore totale di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. Poi è scattato l’accertamento che ha portato alla formale denuncia per figlia e genitori.

L’indagine è partita proprio dal sospetto del responsabile del negozio verso alcuni comportamenti della cassiera. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, la 26enne avrebbe stornato parte della spesa, facendo risultare un incasso di nemmeno venti euro a fronte di beni del valore di 150.

Antonio Lecci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri