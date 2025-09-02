’Sconta’ la spesa ai genitori. Cassiera finisce nei guai

Al momento di fare il conto alla spesa, una cassiera di 26 anni avrebbe ’scontato’ parte della merce ai genitori-clienti, permettendo loro di pagare solo una minima parte di quanto prelevato dal negozio. Ma alcuni sospetti avuti dal responsabile dell’esercizio commerciale e un controllo degli scontrini effettuato da un operatore della sicurezza, che ha fatto emergere un’anomalia, hanno fatto avviare le indagini dei carabinieri della caserma di Poviglio, i quali alla fine degli accertamenti hanno denunciato la cassiera e i suoi genitori, di 53 e 64 anni di età, tutti per il reato di tentato furto aggravato in concorso. L’intera famiglia è accusata di aver orchestrato un furto, approfittando del ruolo di cassiera della figlia, all’interno del supermercato in questione.

La giovane avrebbe annullato diversi prodotti dallo scontrino, mentre i genitori, durante una apparente normale spesa, avrebbero pagato solo una parte della merce, nascondendo il resto nel carrello, attraverso beni che non erano stati registrati. La refurtiva, composta da un’ottantina di articoli alimentari per un valore totale di circa 150 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. Poi è scattato l’accertamento che ha portato alla formale denuncia per figlia e genitori.

L’indagine è partita proprio dal sospetto del responsabile del negozio verso alcuni comportamenti della cassiera. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, la 26enne avrebbe stornato parte della spesa, facendo risultare un incasso di nemmeno venti euro a fronte di beni del valore di 150.

Antonio Lecci