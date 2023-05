Sconterà quasi 4 anni di carcere

Nel gennaio 2022, in provincia di Rovigo, era stato trovato in possesso di 2,2 chili di cocaina e 17 mila euro in contanti, nascosti fra la sua auto, e oltre 43 chili di cocaina in panetti e 387 mila euro nell’abitazione reggiana, a Bagnolo. Droga e denaro erano stati posti sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei guai era finito un albanese di 46 anni, subito dichiarato in arresto e poi condannato dal tribunale della città veneta alla pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione, di cui quasi tre anni e 11 mesi ancora da scontare.

Con la sentenza ora diventata definitiva, l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Rovigo ha emesso l’ordine di carcerazione, eseguito lunedì dai carabinieri di Bagnolo, i quali hanno raggiunto l’uomo nell’abitazione (dove era ai domiciliari) per essere trasferito in carcere, per espiare il residuo di pena.