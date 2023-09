Scontro a Castellarano, centauro ferito Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale a Castellarano. Uno scontro laterale tra una moto e una Fiat Tipo ha portato il centauro a finire in una scarpata. Il 61enne è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto la polizia locale.