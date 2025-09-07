Scontro a Collagna, motociclista ferito

Ancora un incidente – fra un’auto e una moto – sulla statale 63 del Passo del Cerreto all’altezza di Collagna.

Lo scontro è avvenuto ieri mattina verso le 10 all’imbocco del bivio nord di Collagna. Mentre diversi motociclisti salivano, uno dietro l’altro, in direzione del Passo del Cerreto, uno di loro si è scontrato con un’autovettura che, proveniente da Collagna, si stava immettendo sulla statale 63 per procedere in direzione opposta ossia nord verso Castelnovo Monti e Reggio.

Tutti gli altri motociclisti, appartenenti ad un gruppo organizzato di Poviglio, si sono fermati per prestare soccorso all’amico e, in attesa dell’arrivo dei soccorsi e degli agenti della Polizia Locale, hanno controllato il traffico, molto intenso a quell’ora, con la collaborazione del sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, sul posto per caso.

Nel giro di poco tempo sono arrivati sul posto gli operatori sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana, l’automedica di Castelnovo Monti e la Polizia Locale che ha provveduto alla deviazione e controllo del traffico durante l’intervento dei sanitari. Il conducente dell’auto è risultato illeso mentre il motociclista, un giovane di 31 anni, ha riportato un trauma serio. Sempre cosciente e non in pericolo di vita, è stato stabilizzato sul posto dall’equipe medica del soccorso, quindi trasferito con l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino, al campo sportivo di Busana per il rendez-vous con l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Le cause dell’incidente e responsabilità sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Settimo Baisi