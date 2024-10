Scontro a distanza tra Costa (Pd) e Catellani (Lega)

"Mentre si deve dire grazie al dottor Matteo La Grutta che, dopo una lunga vita lavorativa di impegno e professionalità, va in pensione, si deve anche lanciare l’allarme rispetto al fatto che ora nel Comune di Ventasso ci sono solo due medici di medicina generale su un territorio di vaste dimensioni: per trovare maggiore disponibilità di personale sanitario per l’Appennino va subito ratificata dal Parlamento la nostra proposta di detassazione delle buste paghe di medici e infermieri che scelgono di lavorare in montagna": a rilanciare l’idea è il consigliere regionale Pd Andrea Costa.

Maura Catellani, consigliera regionale della Lega, ricorda che "nel corso della legislatura abbiamo presentato a mia firma diversi atti con cui si chiede l’impegno della Regione a supportare iniziative a favore delle aree più fragili: l’ultima richiesta, datata 13 marzo, non è nemmeno mai stata calendarizzata dalla Regione (dal Partito democratico!) per la discussione in aula, nonostante la mia accorata richiesta alla Giunta".

s.b.