Scontro al solito incrocio. Cinquantenne all’ospedale

Ancora un incidente al solito incrocio di via Togliatti, nella zona industriale di Guastalla, dove l’altro pomeriggio si sono scontrate due vetture.

Uno dei conducenti è rimasto seriamente ferito alla testa, riportando un trauma cranico con un vistoso taglio. Sul posto, nella zona industriale di San Giacomo, sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale e personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime medicazioni, uno dei conducenti, un uomo cinquantenne che si stava recando al lavoro, è stato caricato in ambulanza e trasportato al vicino pronto soccorso ospedaliero con traumi giudicati di media gravità. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi tecnici.

L’incidente si è verificato all’altezza di un incrocio già in passato teatro di altri schianti, talvolta anche molto gravi. Da tempo lavoratori che frequentano quella zona chiedono dei provvedimenti per una messa in sicurezza che possa prevenire incidenti, ma finora ben poco sembra essere migliorato nonostante i solleciti dei cittadini.