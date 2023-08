Scontro all’incrocio, grave 60enne

Ennesimo incidente all’incrocio tra via Parma e via Argine Mola, alla prima periferia di Poviglio, verso la frazione di San Sisto. E’ accaduto ieri, poco prima delle 17. Dopo lo scontro con un furgone, un’autovettura Ford è finita nel fossato laterale, ribaltandosi. All’interno è rimasta una donna sessantenne nigeriana abitante a Brescello, estratta dall’abitacolo dall’intervento dei vigili del fuoco di Sant’Ilario. E’ stata poi affidata alle cure del personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dello scontro.

La donna, caricata sull’ambulanza della Croce azzurra, è stata accompagnata all’ospedale Maggiore di Parma: ha riportato traumi piuttosto seri, ma non sembra in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale. Evidenti disagi al traffico, regolato fino a sera a senso unico alternato.