Scontro all’incrocio Paura per un bimbo

I residenti raccontano di incidenti molto frequenti e di schianti evitati per un soffio, tra frenate improvvise e sgommate in ripartenza. Via Manzoni, al centro di un popoloso quartiere residenziale a Pieve di Guastalla, la chiamano "la strada degli stop", per i segnali di arresto di marcia su ognuno dei vari incroci con arterie viarie che, almeno in teoria, appaiono come carreggiate secondarie. E ieri mattina l’ennesimo schianto, stavolta tra due auto e per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, ma con i soccorsi intervenuti per fornire una prima assistenza a una pensionata di 82 anni (alla guida di una Lancia Ypsilon), a una donna di 36 anni e al figlio di quasi sette anni di età (che viaggiavano su una Kia). Sul posto sono arrivati a sirene spiegate l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco del vicino distaccamento, per mettere le vetture in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Reggiana, con gli agenti che hanno donato al bambino, comprensibilmente spaventato, alcuni piccoli giochi che la pattuglia ha in dotazione proprio in caso di incidenti con minori coinvolti.

Intanto, l’ennesimo incidente provoca nuove polemiche: "Hanno voluto piazzare questi stop sulla strada che avrebbe diritto di precedenza – dicono alcuni residenti – ma il risultato non è affatto positivo. Gli incidenti sono costanti. Questo tratto di strada è pericoloso. I segnali di stop ci sono, ma occorrono delle soluzioni differenti e più logiche per rendere più sicura questa zona".

Antonio Lecci