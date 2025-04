Scontro all’incrocio, un ferito

Ancora un incidente all’incrocio tra via Fontanese e via Bertona, alla prima periferia di Poviglio. Ieri mattina si sono scontrate due auto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni, residente a Campegine, portato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.

Nessuna particolare conseguenza fisica per una donna residente a Brescello, che viaggiava in auto con la figlia in tenerissima età, di una decina di mesi.

Sul posto anche il personale dell’autoinfermieristica.

Mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, poi fatto rientrare senza neppure arrivare sul posto, in quanto la situazione clinica non appariva particolarmente critica.

I vigili del fuoco della sede di Sant’Ilario hanno messo le vetture in sicurezza. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.