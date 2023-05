Scontro aperto tra Pd e maggioranza "Impoverite il territorio"

Replica e controreplica dopo la discussione sul bilancio fra opposizione e maggioranza. Dario Bottazzi, del Pd di Carpineti, accusa l’amministrazione comunale di aver impoverito il territorio. Ci sono imprenditori che hanno spostato la produzione o chiuso i battenti mentre crescono le difficoltà fra la gente. E segnala che le famiglie che chiedono sussidi comunali sono passate da 35 nel 2019 a 73 nel 2022.

L’Amministrazione comunale replica contestando questi dati: "I fatti non stanno così - si legge in una nota -, secondo l’ufficio assistenza sociale nel 2019 le famiglie assistite erano 53 (il Pd ha invertito le cifre). Poi il dato 2022 comprende le ultime liquidazioni dei fondi Covid per le famiglie"

Il Pd lamenta la chiusura di bar e negozi, ma secondo l’amministrazione comunale dimentica di citare la nuova apertura di un bar-tavola calda e di un laboratorio di gelateria. Ci sono tre banche "e la scelta di chiudere uno sportello a Carpineti non dipende dal Comune, lo decide la banca. Quando dice che si fa un uso eccessivo dell’anticipo di cassa, dice una cosa non vera. L’anticipo di cassa, previsto dalla legge, non è un’operazione disdicevole e molti comuni vi fanno ricorso così come tante imprese anticipano in banca le fatture da incassare, ma ad oggi non è stato utilizzato. Inoltre afferma che il Comune è in ritardo nel pagamento all’Unione, invece abbiamo pagato il dovuto del 2022 e siamo in linea con i comuni". Infine l’Asp don Cavalletti "il disavanzo risale ad anni lontani e dovrà essere pagato da questa Amministrazione".