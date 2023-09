Scontro auto-bici a Correggio, ciclista ferito: "Via Campagnola è un pericolo"

Un ciclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto, sulla "solita" via Campagnola a Correggio, all’incrocio con via Mandriolo Inferiore. È accaduto l’altra sera dopo le 20, con l’uomo in bici raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa e portato in ospedale, in condizioni non gravi. E torna la polemica sulla sicurezza in quell’incrocio, in particolare per la presenza di una siepe che non favorirebbe una adeguata visuale in prossimità del crocevia. Situazione segnalata ormai da tempo alle autorità locali, ma finora senza ottenere i risultati sperati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere accertamenti. Il traffico è rimasto chiuso per un paio d’ore per consentire i soccorsi sanitari e poi i rilievi tecnici. I segni di frenata in quel tratto di strada dimostrano come siano frequenti le situazioni di rischio di scontri nei pressi dell’incrocio.