Scontro auto-bici: ferito un 61enne

Un uomo di 61 anni, in bicicletta, è rimasto ferito nello scontro con un’autovettura avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via De Gasperi, in un quartiere residenziale a Cadelbosco Sopra. L’uomo, dopo l’urto, è rovinato sull’asfalto.

Il conducente dell’auto, una Fiat Punto, si è subito fermato per prestare il primo soccorso. Poco dopo sul posto sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa per le medicazioni del primo intervento e per il successivo trasporto del ciclista al Santa Maria Nuova di Reggio, per poter completare gli accertamenti. Secondo le prime valutazioni sanitarie, il ferito non sembra aver riportato traumi di rilievo. Non pare in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Terra di Mezzo, per ricostruire la dinamica dell’incidente.