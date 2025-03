Scontro auto-furgone, bimba ferita

Una bambina di quattro anni è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, in un incidente che ieri mattina verso le otto, all’incrocio tra via Cornetole e via Tollara a Poviglio, ha coinvolto un furgone per il trasporto del latte e un’autovettura su cui si trovavano la piccola insieme al padre, diretti verso l’asilo del paese. Dopo lo schianto l’auto è finita nella piccola scarpata laterale, accanto a un palo. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra locale con l’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco di Sant’Ilario per mettere la vettura in sicurezza.

I carabinieri sono intervenuti per occuparsi dei rilievi tecnici. La bambina, dopo le prime medicazioni, è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, a Reggio, per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non risultano preoccupanti.