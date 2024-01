Scontro auto-monopattino. Ventenne ferito: è grave

Un’automobile si è scontrata con un monopattino a Montecavolo: un giovane di 20 anni ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di ieri, in via Nenni, all’incrocio con via Fratelli Cervi della frazione Montecavolo, nel comune di Quattro Castella.

Al centralino del 112 era arrivata la chiamata d’allarme, dove era stato segnalato un terribile scontro fra un’automobile e un monopattino.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Quattro Castella, che hanno svolto gli accertamenti: i militari hanno accertato lo scontro fra una Fiat Bravo condotta da un 39enne residente a Vezzano e un monopattino condotto da un 20enne straniero senza fissa dimora, che si sono scontrati per cause al vaglio dei carabinieri.

Solo il conducente del monopattino è rimasto ferito e, dopo i soccorsi dei sanitari inviati dal 118, è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le esatte cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri di Quattro Castella, che stanno svolgendo le indagini.