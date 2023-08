Scontro auto-moto a Correggio, un ferito

Un sessantenne residente a Carpi è rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale accaduto verso le 10,30 in strada Vecchia Ferrovia a Correggio. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto Yamaha. Ad avere al peggio è stato il centauro, E.C., abitante a Carpi, rimasto ferito in modo non grave. E’ stato raggiunto sul posto dall’equipaggio della Croce rossa di Correggio, mobilitato attraverso la centrale operativa del 118, per poi essere accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, per medicare traumi vari. Fisicamente illeso il conducente dell’auto, una Subaru: si tratta di R.M., sessantenne residente a Reggio. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per eseguire i rilievi tecnici di legge, necessari per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.