Scontro auto-moto. Cittadino indiano seriamente ferito

Nuovo schianto ieri verso le 13, all’ora di pranzo, in via Moro a Campegine, all’incrocio con via don Romani. Dove un uomo in scooter si è scontrato con un’autovettura. Il conducente del veicolo a due ruote, un cittadino di origine indiana di 63 anni, è rimasto seriamente ferito.

E’ stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, ma non risulta in pericolo di vita. E’ invece rimasto fisicamente illeso un giovane di 24 anni, che era alla guida della vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari oltre alla polizia locale della Val d’Enza per effettuare gli accertamenti.