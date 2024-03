Scontro auto-scooter, all’ospedale in condizioni serie il centauro

Soccorsi mobilitati ieri mattina per un incidente, tra un’auto e uno scooter, avvenuto verso le 7.40 a Villalunga in cui è rimasto ferito un uomo.

Il sinistro si è verificato in via Volta nei pressi dell’intersezione con via Canale.

L’auto, una Kia, era condotta da una donna di 52 anni, mentre lo scooter era guidato da un 49enne. I due mezzi, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrati. Momenti di paura e apprensione per l’uomo, caduto a terra dopo lo schianto con la macchina. E’ stata quindi allertata la centrale operativa del 118 che ha subito inviato sul posto l’ambulanza e anche il personale dell’automedica per l’assistenza al ferito. Illesa la donna al volante dell’auto. Il 49enne, dopo le terapie di emergenza ricevute dai sanitari e volontari, è stato poi trasferito, in condizioni di salute di media gravità, all’ospedale per le cure e proseguire i controlli da parte dei medici. L’uomo era cosciente durante i soccorsi. A Villalunga, oltre agli operatori del 118 che ha prontamente coordinato l’emergenza, è intervenuta anche la polizia locale di Casalgrande dell’Unione Tresinaro Secchia. Gli agenti hanno eseguito i rilievi di legge per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, l’ennesimo purtroppo che si registra sulle arterie della nostra provincia. Disagi e rallentamenti alla viabilità.

m. b.