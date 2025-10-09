Scontro bici-furgone. Grave un 82enne

Grave incidente nella mattinata di ieri a Montecavolo, ricoverato in condizioni critiche un anziano ciclista. Poco prima delle 9.30, in Circonvallazione – in via Amerigo Vespucci – la bicicletta e un furgone sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale. A rimanere gravemente ferito è stato l’uomo in sella alla bici, un pensionato di 82 anni residente in zona, che nell’impatto è caduto violentemente sull’asfalto riportando diversi traumi, tra cui lesioni alla testa. Il conducente del furgone, visibilmente sconvolto ma illeso, si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi all’anziano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella. Considerata la gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso decollato da Parma, atterrato nei pressi della carreggiata, momentaneamente chiusa al traffico. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’82enne è stato trasferito con urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Attualmente è ricoverato nell’Area codici rossi del Pronto soccorso. I medici, dopo le prime valutazioni, non hanno sciolto la prognosi: le sue condizioni restano critiche e vengono costantemente monitorate. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando la posizione dei mezzi al momento dell’impatto per comprendere le cause dello scontro. A causa dell’incidente, la viabilità è stata rallentata per oltre un’ora.