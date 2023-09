Scontro bici-suv: bimbo di 7 anni finisce all’ospedale

Un bambino di sette anni in bicicletta è stato investito da un’auto: sono stati momenti di paura e apprensione, quelli di ieri pomeriggio ad Albinea.

Il bimbo, in sella a una bici, stava percorrendo la ciclopedonale che costeggia via Di Vittorio quando, nell’attraversare l’intersezione con via Dante Alighieri, è stato investito da una Nissan Qashqai guidata da un uomo di 83 anni di Scandiano che si immetteva in via Dante Alighieri. L’auto ha urtato il minore che, per fortuna, non è rimasto ferito in modo grave durante lo scontro. È stato immediatamente lanciato l’allarme alla centrale del 118 per soccorrere il bambino. Sul luogo sono arrivati gli operatori inviati dal 118 per l’assistenza al minore coinvolto nell’incidente.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato poi portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Verso le 16 ieri sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Albinea per eseguire i rilievi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Reggio, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto ieri pomeriggio.

m. b.