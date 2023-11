Spaventoso scontro fra bus all’ora di punta: 9 feriti tra cui tre bambini

Reggio Emilia, 6 novembre 2023 – Spaventoso incidente stamattina alle 7,35 alla ex Caserma Zucchi tra due autobus di Seta pieni di passeggeri, per la maggior parte di studenti che andavano a scuola. Il bilancio è di nove feriti – fortunatamente tutti lievi – tra cui diversi sei minorenni dei quali tre bambini.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia municipale, un conducente avrebbe sbagliato una manovra al capolinea, colpendo un altro mezzo di trasporto pubblico in quel momento fermo. Nell’urto, diversi passeggeri sono caduti a terra nel bus, mentre altri si sarebbero feriti con alcuni vetri rotti nell’impatto.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze e un’automedica. Il personale medico sanitario ha medicato sul posto i feriti, con alcuni – in particolare i bambini – portati all’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti. Si tratta di un bambino di 7 anni, due bimbe di 6 e 10 anni, una 14enne, un 15enne e un 16enne. Feriti anche una 29enne, una 35enne ed un 44enne. Nessuno di loro risulta essere in condizioni gravi.