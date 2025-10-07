Scontro chiesa-sindaco: "La pretesa sull’Imu è davvero un paradosso"

di Francesca Chilloni

Dottor Giampaolo Menozzi, lei da anni è l’Economo Generale della Curia. Di cosa si occupa? "Esercito la vigilanza ed il controllo sugli enti territoriali (parrocchie e altre entità ecclesiali) che fanno parte della Diocesi. Sono un commercialista e abito a Sant’Ilario".

Quindi vive la questione nella doppia veste di cittadino e laico a servizio della Curia… Era presente alla riunione istituzionale in Vescovado con il Comune in cui si è discusso del contenzioso? "Sì, insieme al vicario del Vescovo, don Giovanni Rossi, il parroco don Fernando Borciani con i suoi collaboratori, tra cui la dottoressa Paterlini, commercialista della parrocchia. I partecipanti per conto del Comune di Sant’Ilario erano il sindaco Marcello Moretti, la vicesindaco Monica Castellari e il funzionario dell’Ufficio tributi Fausto Davoli. L’obiettivo era analizzare tutti i temi e le problematiche relative all’Imu. La Diocesi ha esercitato una ’moral suasion’ anche tramite altre interlocuzioni, telefoniche".

Era arrivata una mediazione? "Abbiamo prodotto un verbale a uso interno, che spiega i punti di discussione e i buoni propositi… Ma, poi, nell’incontro di venerdì scorso in Comune a Sant’Ilario il sindaco ha ribadito la posizione: fare pagare tutto e su tutto l’anno, eccetto le attività strettamente pastorali".

Cosa chiede la Parrocchia? "Non domanda di non pagare. Chiede che dal 2026 si possa introdurre una nuova disciplina dell’Imu. È un’imposta locale e territoriale. L’ente impositore è il Comune, che ha la facoltà di disciplinare la materia entro la cornice generale della legge, utilizzando come strumento fondamentale il Regolamento Comunale. Il Regolamento stabilisce le condizioni per l’esenzione dall’imposta. Le esenzioni in discussione riguardano i fabbricati concessi in comodato gratuito a enti non commerciali che svolgono attività specifiche (sportive, ricreative, culturali, di cura della persona, istruzione, doposcuola, ecc)".

Vi sono Comuni reggiani che hanno introdotto queste fattispecie di esenzione? "Vi sono casi di esenzione rilevanti che, sia spontaneamente che al termine di un dialogo, i Comuni hanno scritto nel Regolamento. Avviene a Campegine, ad Albinea, Baiso, Castellarano, Brescello e in tanti altri Comuni che esentano in vario modo i fabbricati dati in comodato gratuito a enti non commerciali che esercitano attività specifiche: sport, ricreazione, cura della persona, istruzione, doposcuola, attività culturali, ecc. Nei loro Regolamenti si fa proprio riferimento a enti non commerciali (con rinvio normativo), specificando che la condizione è l’assenza di scopo di lucro nella pratica: ad esempio, la società sportiva che non produce utili, pur utilizzando acqua, docce, palloni... "

A quanto ammonta il contenzioso con il Comune di Sant’Ilario? "Per gli anni 2013-2019, si tratta di 60mila euro. Ma non sono ancora arrivati gli accertamenti dal 2020 a oggi. In quel caso la cifra raddoppierebbe 110-120mila euro".

Questa tassazione appare paradossale… "Spesso gli enti ecclesiastici svolgono attività suppletive a quelle dell’ente pubblico (sport, educazione, cultura... ), aiutando a fronteggiare le necessità del territorio ed anche le emergenze. Il paradosso è che la Parrocchia di Sant’Eulalia, pur non guadagnando nulla si trova a dover pagare una fiscalità aggiuntiva rispetto ad altri comuni".

È una ripicca della Parrocchia l’aver chiuso teatro, palestra e doposcuola a Calerno? "No, è il frutto del paradosso di Sant’Ilario. Se i locali restano vuoti, non paga nulla. Se fa attività sociale per una parte del tempo, paga l’Imu su tutto l’anno".

Rispetto al contenzioso in corso e alle prospettive future, la Parrocchia desidera che le venga cancellato il preteso debito? "No, ma facciamo notare un rischio. Il sindaco Moretti dice di voler ricorrere in Cassazione contro la sentenza avversa di secondo grado perché teme che altrimenti la Corte dei Conti possa chiamare gli amministratori a pagare in solido per il danno erariale. Posto che la Cassazione non deciderà prima di 3-4 anni, se il Comune dovesse soccombere ancora, l’attuale amministrazione non potrebbe comunque essere essere accusata di Danno erariale per aver voluto perseverare in una causa molto onerosa: una lite temeraria, dall’esito non certo. La decisione di fare ricorso spetta alla parte soccombente, ma esperti (avvocati, commercialisti) ritengono che una lite senza prospettive. La situazione è complessa perché la norma non è chiara e gli intendimenti giurisprudenziali sono ondivaghi. La Politica non aiuta".

Forse il Comune teme che un nuovo Regolamento Imu con le esenzioni richieste dalla parrocchia possa influire negativamente sui giudici di Cassazione. "No, perché introdurre una differente e specifica normativa nel Regolamento (per chiarire le esenzioni) rappresenterebbe una ’novità normativa’ che non andrebbe a ipotecare il passato. La parrocchia punta a una soluzione a partire dal 2026. Se venisse fatta questa modifica al Regolamento, potrebbe comunque andare avanti in Cassazione. Noi evidenziamo solo la necessità di ascoltare le istanze e sensibilità del territorio".