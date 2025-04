Scontro con capriolo. Motociclista ferito

Un centauro è rimasto ferito ieri mattina per colpa di un capriolo che gli ha tagliato la strada. È accaduto alle 7,30 tra Cavriago e Bibbiano, lungo via Ghiardo, quando l’animale ha improvvisamente attraversato la strada senza che il motociclista riuscisse ad evitare la rovinosa collisione. L’uomo è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Montecchio, in condizioni non gravi.

Nonostante i piani di controllo/abbattimento, la pressione antropica sull’ambiente naturale spinge sempre più selvatici verso le zone abitate aumentando il numero degli incidenti stradali. Nel 2024, l’Osservatorio nazionale Asaps (Associazione amici sostenitori Polizia stradale) ha registrato 199 incidenti significativi con animali (persone ferite o decedute), di cui 191 sulla rete ordinaria e 8 in autostrada o su strade extraurbane principali.