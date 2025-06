Ciclista tra volto e ucciso da un camion: tragedia sulla Cispadana

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 – Un uomo ha perso la vita in mattinata, verso le 10,30, in un incidente sulla strada Cispadana, tra Gualtieri e Pieve Saliceto.

La vittima, non identificata nell’immediatezza in quanto senza documenti o altri elementi personali, era in bici. Ha attraversato la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo un camion. L’autista non è riuscito a evitare l’impatto, nonostante la frenata, un tentativo di sterzata e il suono del clacson.

L’impatto è stato inevitabile, con il ciclista – che reggeva la bici a mano – che è stato sbalzato nella corsia adiacente, con traumi risultati fatali. Inutile l’intervento del personale dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e del personale dell’automedica della Bassa. L’uomo, apparentemente sui sessant’anni di età, è deceduto sul colpo.

Illeso fisicamente ma sotto choc il conducente del camion, poi trasportato in ospedale per una visita di controllo. Sul posto anche la polizia stradale del distaccamento della Bassa per effettuare i rilievi, avviando da subito anche le procedure per poter identificare la vittima. Secondo il camionista, oltre che di un altro testimone, il ciclista avrebbe dato l’impressione di voler attraversare la strada proprio quando ha visto avvicinarsi il mezzo pesante.

Ora sono al vaglio tutte le ipotesi per poter ricostruire l’accaduto, oltre che identificare al più presto la vittima dello scontro. Evidenti i disagi al traffico, con lunghi incolonnamenti di veicoli, sopratutto mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia.