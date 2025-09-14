Scontro fatale in scooter. Il frontale con un’auto è costato la vita al 39enne Diego Dodaro

Un’altra tragedia della strada ha insanguinato le strade della montagna, stroncando la vita di un giovane uomo. Diego Dodaro, 39 anni a ottobre, è la vittima del terribile incidente frontale avvenuto ieri mattina a Felina, lungo la Strada Statale 63, su un rettilineo non lontano dallo svincolo per Roncovetro e dalla stazione di servizio. Il sorriso di Diego si è spento in un istante, vittima di un destino crudele e di una manovra d’emergenza dalle conseguenze fatali. Era residente a Scandiano, dove vive anche la madre Mariella Mammei. Illesa l’altra persona coinvolta nell’incidente: un 28enne residente a Baiso. La dinamica dei fatti, ricostruita con meticolosa precisione dai carabinieri e dalla polizia locale, è agghiacciante nella sua semplicità. Erano circa le 11 quando una utilitaria Hyundai grigia, guidata dal 28enne di Baiso, ha cercato di schivare un camion che la precedeva ma che impediva anche la visibilità. Un’azione istintiva per evitare un tamponamento che ha però avuto un esito disastroso. L’auto ha improvvisamente invaso la corsia opposta, ritrovandosi di fronte lo scooter Yamaha TMax con in sella Diego Dodaro che procedeva in senso opposto da valle verso Castelnovo. L’impatto frontale, descritto come "terribile e disastroso" da chi ha assistito, è stato inevitabile. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per Todaro non c’è stato nulla da fare. Sul posto in pochi minuti l’elisoccorso e la Croce Rossa di Carpineti, il cui personale ha tentato invano ogni manovra di rianimazione sull’asfalto. Ma i traumi riportati da Diego nell’impatto si sono rivelati troppo gravi.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari, nella sua compagna Rosanna (conosciuta in quanto collaboratrice del negozio alimentare di Riverzana) e negli amici di Diego, che hanno iniziato ad esprimere il loro cordoglio sui social. Dodaro molto benvoluto per la sua cordialità e noto per la sua grande passione per i motori. Tra le sue passioni i rally, nei quali aveva anche gareggiato come pilota, distinguendosi in numerose competizioni tra cui il Rally dell’Appennino. Attualmente faceva parte della scuderia MotoRacing Team di Felina. Sul posto intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco con due mezzi. L’incidente ha bloccato completamente la circolazione sulla Statale 63 per diverse ore, durante le complesse operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari per l’inchiesta. In un contesto di tale drammaticità, un inaspettato senso di solidarietà è emerso dai primi conducenti arrivati sul posto. Si sono spontaneamente offerti di collaborare con le forze dell’ordine, aiutando a gestire il traffico e a far defluire le auto su strade alternative per non intralciare i mezzi di soccorso e gli addetti ai rilievi. La statale, dopo un lavoro di pulitura, è stata infine riaperta al transito verso le 13,30. I carabinieri hanno condotto il 28enne in caserma per raccogliere la sua deposizione. Le indagini proseguono per accertare con precisione eventuali responsabilità, ma la verità più dura rimane una sola: un’altra giovane vita è stata spezzata sull’asfalto. Tragedia della strada ha insanguinato le strade della montagna, stroncando la vita di un giovane uomo. è stata spezzata sull’asfalto.

Francesca Chilloni