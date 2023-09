Scontro fatale. Muore dopo 5 giorni

Si sono rivelate fatali le ferite riportate nell’incidente a Brugneto di Reggiolo la scorsa settimana. Non ce l’ha fatta Antonio Roversi, pensionato di 68 anni, di Reggiolo, travolto da un’auto sulla Provinciale 2, nei pressi della chiesa parrocchiale e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove lunedì è morto. Da subito le possibilità di ripresa erano apparse molto scarse, ma con il personale sanitario che ha fatto di tutto per far fronte alle gravi ferite. Roversi aveva lavorato a lungo come fiorista e giardiniere, sulle orme del padre, per poi impegnarsi nella coop sociale Il Bettolino. Era volontario Auser e si occupava spesso della cura di parchi e spazi pubblici del paese. Lascia la moglie Loretta, la sorella Santina (nota fiorista a Reggiolo), il fratello Stefano e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Losi, non sono ancora stati fissati. Si attende il nulla osta della magistratura, che deve decidere se riaffidare subito il feretro ai familiari oppure se disporre un esame medico legale per chiarire con esattezza le cause del decesso, dovute comunque ai traumi riportati nel violento urto contro l’auto in transito, mentre pare stesse attraversando la strada vicino alla chiesa dove era in corso una funzione con processione. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla.

Antonio Lecci