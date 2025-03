Scontro, ferita una ragazza

CORREGGIO

Schianto tra due auto, poco dopo le 15 di ieri, all’incrocio tra via Campagnola e via Lupi e Sabbietta, alla prima periferia di Correggio. Sono intervenuti i soccorsi per portare in ospedale una ragazza di 25 anni, residente in zona, che era alla guida di una Toyota. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Coinvolto nello schianto anche un pensionato ottantenne, che era al volante di una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale con i vigili del fuoco, giunti per mettere le vetture in sicurezza. Dopo le prime medicazioni, la donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale per effettuare gli accertamenti tecnici sulla dinamica dello schianto, che è avvenuto in un tratto di strada – via Campagnola – molto spesso teatro di incidenti.