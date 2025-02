Scontro fra auto, donna ferita

Una donna è rimasta ferita nello schianto tra due autovetture avvenuto l’altra sera verso le 20 in via Sacco e Vanzetti, a Pieve di Guastalla. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio che porta verso l’area commerciale e via Dalla Chiesa. Ad avere la peggio è stata la donna di 59 anni, residente a Luzzara, che era trasportata su una Fiat. Poco dopo è stata raggiunta sul posto dagli operatori della Croce rossa locale per poi essere trasportata in ambulanza al vicino pronto soccorso ospedaliero. Ha riportato lesioni di media gravità. Illeso il conducente dell’auto e pure gli occupanti di una Hyundai, coinvolta nel violento scontro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire gli accertamenti tecnici. Il traffico è rimasto rallentato per oltre un’ora, a tratti regolato a senso unico alternato.