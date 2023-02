Scontro fra auto e apecar Un 70enne lotta per la vita

Due persone ferite, una delle quali in modo molto grave, ieri sera poco dopo le 19, in un incidente che ha coinvolto una vettura e un Apecar. E’ accaduto in via Bedollo, alle porte del centro di Fabbrico, all’incrocio con via Terzi. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Pianura reggiana, si è verificato il violento scontro tra l’Apecar e una Passat. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Apecar, un pensionato settantenne, C.P., abitante in paese. E’ stato sbalzato dal veicolo dopo il violento impatto. Ferito anche il conducente dell’autovettura, un quarantenne di origine straniera, pure lui abitante in zona.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato le ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e di Novellara, l’autoinfermieristica di Correggio, l’automedica dell’ospedale di Guastalla, oltre all’elisoccorso di Bologna, atterrato nella zona del campo sportivo. Il pensionato settantenne è stato caricato in elicottero e trasferito d’urgenza al Maggiore di Parma, in prognosi riservata, per essere poi affidato al reparto di rianimazione.

Ha riportato numerosi traumi ortopedici e un trauma cranico facciale. Meno gravi le condizioni dell’automobilista, accompagnato con l’ambulanza al pronto soccorso di Guastalla, con ferite di media gravità. Sul posto sono arrivati anche alcuni familiari del pensionato, seguendo direttamente le fasi del primo soccorso. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto elementi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, che ha praticamente distrutto l’Apecar.

Antonio Lecci