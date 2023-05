Scontro fra auto e bici Il ciclista investito finisce in ospedale

Scontro fra un’auto e bicicletta ieri mattina, verso le 10.30, sulla statale 63 a La Vecchia all’incrocio che conduce a Montalto: nell’incidente è rimasto ferito un ciclista. L’auto, una Golf guidata da un ragazzo, ha colpito il ciclista. L’uomo, a causa dell’impatto, è caduto a terra. È stato attivato il 118 che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina. L’uomo, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Nella frazione vezzanese sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

m. b.