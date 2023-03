Scontro fra auto e moto Ferito il centauro di 29 anni

Un operaio di 29 anni, residente a Guastalla, è rimasto ferito in un incidente accaduto nel primissimo pomeriggio di ieri in via Puccini, nei pressi dell’incrocio con via Giovanni XXIII, alla prima periferia guastallese. Si è trattato di uno scontro tra una moto Yamaha e un’autovettura Mini, che arrivava dalla opposta corsia. Pare che il centauro abbia sbandato nel tentativo di evitare una vettura che stava uscendo dall’incrocio. Il 29enne ha perso il controllo della moto, che ha poi strisciato sull’asfalto per scontrarsi contro un veicolo in transito. Per fortuna l’autovettura procedeva a velocità molto ridotta. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale dell’automedica del vicino ospedale. Dopo le prime cure, il giovane ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di zona per medicare traumi che non risultano essere preoccupanti. Non si sarebbe fermato sul posto il conducente della vettura che avrebbe favorito la sbandata del motociclista. Rilievi della polizia locale della Bassa Reggiana.