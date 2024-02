Scontro fra auto e moto. Un 16enne soccorso in elicottero

Scontro fra auto e moto in località Case Pelati, ferito un 16enne trasferito in elicottero all’ospedale Baggiovara di Modena, non in pericolo di vita. L’incidente stradale è accaduto ieri pomeriggio a Case Pelati, borgo della frazione di Cervarolo (comune di Villa Minozzo), sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione di Toano. Quando militari sono giunti nel luogo dell’incidente, hanno avuto modo di accertare quanto accaduto: un’auto Seat Altea, condotta da un 64enne reggiano, per cause ancora al vaglio degli stessi carabinieri,si è scontrata frontalmente con il motociclo Ktm condotto da un giovane 16enne, pure lui reggiano. Proprio a seguito del forte impatto la peggio è toccata al giovane del motociclo, sottoposto quindi al controllo dei sanitari inviati dal 118 soccorso, elisoccorso e ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo. Illeso il conducente dell’auto, mentre il giovane motociclista è stato quindi trasferito in elicottero all’ospedale modenese di Baggiovara non in condizioni di particolare gravità.

s. b.